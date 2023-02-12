Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 81 milyon dolar bağış toplandı
[Fotograf: AA]
Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında, yaklaşık 305 milyon riyal (81,2 milyon dolar) toplandı.
Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu, toplanan yardımlara ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan kampanyaya, 1 milyon 4 bin 913 kişinin bağışta bulunduğu ifade edilen açıklamada, şu ana kadar toplanan yardımların 304 milyon 885 bin 77 riyale (81,2 milyon dolar) ulaştığı aktarıldı.
Etiketler: Suudi Arabistan Deprem
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