Çingdao Deniz Kalkınma Bürosundan, bölgedeki balıkçı gemilerine gönderilen mesajda, "nesnenin vurularak düşürülmesine hazırlanıldığı" belirtilerek dikkatli olunması istendi.

Mesajda nesnenin koordinatları verilerek, "Eğer nesne geminizin yakınına düşerse lütfen kanıt için fotoğrafını çekin, koşullar olanak veriyorsa enkazı çıkarın." denildi.

Yetkililer nesnenin ne olabileceğine dair bilgi vermedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanması, bugün bölgenin komşu körfezi olan Bohay Denizi'nde 1 hafta sürecek tatbikata başlamıştı.

Tanımlamayan cismin görüldüğü bölge, Çin'in Liaoning uçak gemisi ve harp filosunun demirlediği Yuçi Deniz Üssü'nün yakınında bulunuyor.

ABD ile yaşanan "casus balonu" krizinin ardından geldi

Olayın, ABD ile Çin arasında geçen haftaki "casus balonu" krizinin yol açtığı gerginliğin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'ın emriyle, Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.