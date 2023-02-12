13 Şubat'ın, Kuzey Makedonya'da yas ilan edilgiğini Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski açıkladı.

Kovaçevski "Türkiye ve Suriye sınır bölgesini vuran yıkıcı depremlerde şehit olanların anısına yarını ebedi yas günü ilan ettik. Kuzey Makedonya vatandaşları sevdikleri ve aileleri ile birlikte dualarımızda"

Tüm Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları adına yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Ülke ve halk olarak acı çeken vatandaşlara, her şeyini kaybedenlere yardım etmeye, dayanışma içinde olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz.

