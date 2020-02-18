Almanya'da yükselen aşırı sağ tehdidinin son örneği Minden kentinde yaşandı.

Aşırı sağcı terör örgütü kurmak şüphesiyle gözaltına alınan ve dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 12 kişinin camilere saldırı yapmayı planladığı belirtildi.

Spiegel dergisinin haberinde, örgütün lideri Werner S'nin geçen hafta Minden kentinde yapılan bir toplantıda, örgüt üyelerine ve destekçilerine saldırı planını açıkladığı aktarıldı.

Küçük camiler seçilerek burada namaz kılanlara saldırı yapmayı planlayan aşırı sağcıların, toplantıda iki kişiyi de silahları temin etmeleri için seçtikleri aktarıldı.

"Saldırıların amacı iç savaş koşulları oluşturmak"

Yetkililer, tutuklanan aşırı sağcıların Federal Almanya Cumhuriyeti'nin devlet ve sosyal düzenini sarsmak amacıyla mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenleyerek ülkede iç savaş benzeri koşullar oluşturmak istediklerini ve bu nedenle aşırı sağcı bir terör örgütü kurduklarını açıkladı.

Ayrıca 2019 Mart'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki gibi bir saldırı yapmak istedikleri bildirildi.

Gruptaki herkesin, silahlar için gerekli 50 bin euro para toplamak ve potansiyel saldırı hedeflerini araştırmakla görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Minden'deki toplantıdan birkaç gün sonra emniyet birimlerinin, örgütün telefon görüşmelerini dinlediği ve burada "10 kişinin 10 eyalette" saldırı yapmaktan söz ettiği kaydedildi.

Şüpheliler, cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Federal Başsavcılık, 4 kişinin terör örgütü kurmak, 8 kişinin ise terör örgütünü desteklemekle suçlandığını açıklamıştı.