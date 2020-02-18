Dünya, yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadele etmeye çalışırken, Asya bölgesinde maskelere talep artıyor.

Ancak yeni nesil akıllı telefonlardaki yüz tanıma teknolojisi (FaceID) maskeler nedeniyle kullanılamıyor.

Bu da özellikle kamuya açık yerlerde virüs kapma korkusu yaratıyor.

San Fransisco merkezli firma Resting Risk Face, bu krizi fırsata çeviren ilginç bir tasarıma imza attı.

Kullanıcıların yüz fotoğraflarını kullanarak, göz altı bölgesi ile birebir yüz maskeleri oluşturdu.

Maskeler telefonların biyometrik verilere erişerek açılmasını sağlıyor.

Distopik bir mizaha sahip ürünün ortaya çıkma süreci de bu maskelerin ne kadar arttığı konuşulurken ortaya çıkmış.

Ürün tasarımcısı Danielle Baskin, fikrin arkadaşları ile cerrahi maskelerin satışındaki artışı konuşurken aklına geldiğini açıkladı.

Test aşamasındaki maskelerin 40 dolardan satışa çıkartılması planlanıyor.