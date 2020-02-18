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BM'den Esed rejimine 'insani koridor' çağrısı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Esed rejimi ve destekçilerine, çatışma bölgelerine insani koridorların açılması ve sivil geçişlerine izin verilmesi çağrısında bulundu.
Esed rejiminin sivilleri hedef alan saldırgan tutumuna Bileşmiş Milletler'den tepki geldi.
BM İnsan Hakları Komiserliği, sene başından bu yana Suriye rejiminin İdlib ve Halep'i almak için başlattığı saldırılarda 299 kişinin öldüğünü açıkladı.
"Hastane ve okullara yapılan saldırılar tesadüf olamaz"
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet'nin sözcüsü, Hastaneler ve okullara yönelik saldırıların tesadüf olamayacağını söyledi.
"Suriye'nin kuzeybatısında iki hastanenin bombalanmasını kınıyoruz." dedi,
"Bu tür eylemler savaş suçu sayılabilir" ifadesini kullandı.
Esed rejimi ve müttefiklerine de, çatışma bölgesindeki sivillerin geçişi için güvenli insani koridorlar oluşturulmasına izin verilmesi çağrısı yapıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 13:51
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