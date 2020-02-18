Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Yokohama Limanı'nda karantinada tutulan Princess Diamond'daki 88 yolcuda daha koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Böylelikle gemideki toplam koronavirüslü yolcu sayısı 542'ye ulaşmış oldu.

Kato, daha önce yaptığı açıklamada, son testlerde sonuçların negatif çıkması durumunda yolcuların yarından itibaren gemiyi terk edebileceklerini duyurmuştu.