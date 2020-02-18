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Hamaney: ABD, İran'da halkla devletin arasına mesafe koyamayacak
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İran'da halk ile devletin arasına mesafe koyamayacağını söyledi.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Hamaney ayrıca, "düşmanlara" karşı İran'ın birliğini tesis etme amacıyla, 21 Şubat'taki parlamento seçimlerine "yüksek katılım" çağrısında bulundu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:48
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