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Ukrayna'da güvenlik konseyi Donbas gündemiyle toplanacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas bölgesinde Ukrayna askerlerine ateş açılması sonucu güvenlik konseyine toplanma çağrısı yaptı.
Kiev yönetimi, Rus güçlerinin saldırısı sonucu, Donbas bölgesinde 1 Ukrayna askerinin öldüğünü, 4 askerin de yaralandığını duyurmuştu.
Konu hakkında açıklamada bulunan Zelenskiy, güvenlik konseyini toplantıya çağırarak, söz konusu saldırıyı "barış sürecini provoke etme girişimi" olarak değerlendirdi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:17
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