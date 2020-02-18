Haber Giriş: Kaynak: AA, TRT Haber
Almanya'da cami yakan sanığa 3 yıl 6 ay hapis
[6 ay süren davanın karar duruşması Hagen Yerel Mahkemesinde görüldü. Fotoğraf: AA]
Almanya'da cami saldırısına ceza geldi. Bir camiyi yakan kişi 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığın, mayıs ayında Hagen kentindeki Ulu Cami önündeki çöp bidonlarını ve kartonları ateşe vermesi sonucu, camide maddi zarar meydana gelmişti.
Camide bulunanların kaçarken yakaladığı kişi emniyet güçlerine teslim edilmişti.
Yargılanan 53 yaşındaki Alman sanığın 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Spiegel Dergisi ise Almanya'da yakalanan 12 kişinin camilere saldırı hazırlığında olduğunun ortaya çıktığını yazdı.
Irkçı saldırganların, namaz kılanları hedef aldıkları belirtildi.
Etiketler: almanya Cami Saldırısı cezaSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 00:25
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