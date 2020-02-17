17 Şubat 2011, Libya'da 42 yıllık Muammer Kaddafi döneminin sona erdiği tarih. Libya halkı için "devrim" olarak adlandırılan bu tarihin üzerinden 9 yıl geçti.

Başkent ve çevresinde bayraklar asıldı, hazırlıklar yapıldı. Farklı noktalarda etkinlikler düzenlendi.

Son günlerde sivillere yönelik saldırıları artan darbeci Hafter'a bağlı hücrelerin saldırı ihtimaline karşı güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Halk öğle saatlerinden itibaren Şehitler Meydanı'nda toplandı.

Türkiye'ye teşekkür mesajları

TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş da o meydandaydı. Akkuş'un Türkiye'den geldiğini öğrenen herkes Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini dile getirdi.

"Türkiye'nin verdiği destek sayesinde bu bayramı huzurlu şekilde kutluyoruz. Türkiye'ye ve lideri Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Tüm dünya durumumuzu seyretti, sadece Türkiye her türlü desteği verdi."

"Türkiye halkına çok teşekkür ediyoruz siyasi ve ekonomik desteği için. Özellikle sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklerine minnettarız."

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Müslümanların lideri olarak görüyorum. Bizim için dost ve iyi bir müttefik. Kendisi olmasa Trablus düşecekti. Çok uygun bir zamanda geldi."

Meydanlara inenler, "Özgür Libya" diye bağırdı, darbeci Hafter'e karşı sloganlar attı.

Ülkede 17 Şubat 2011'den bu yana istikrarın sağlanamadığı bir süreç yaşanıyor. Türkiye'nin öncülüğünde Libya'da ateşkes çağrısı sürüyor. Ancak darbeci Hafter siyasi çözüme yanaşmıyor ve saldırılarını sürdürüyor.