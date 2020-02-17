Kaliforniya eyaleti San Diego Sınır Polisi ilginç bir uyuşturucu ele geçirme vakasını yayınladı.

Ekim ayında meydana geldiği belirtilen olayda bir kişinin biber kasaları ile sınırı geçmeye çalıştığı; polisin yaptığı kontrolde kasalar içinde gerçek biberlerin altında farklı renkte biberlerin görsellerinin bulunduğu fotoğraflar olduğunun fark edildiği kaydedildi.

Durumdan şüphelenen polisin fotoğrafı kaldırdığında 100 adet uyuşturucu paketi ele geçirdiği; 28 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

200 bin dolar değerindeki uyuşturucu maddenin imha edildiği olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.