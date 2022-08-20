Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Augsburg kentinde, Alparslan Türkeş Ülkü Ocağı dernek binası terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradı.

Yüzleri maskeli beş saldırgan, dernek binasının duvarlarını ve camlarını terör örgütünü simgeleyen renklere boyadı.

Terör örgütü yandaşları dernek binasını boyarken, bir taraftan kask kamerası ile o anları kaydetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Ülkü Ocağına zarar veren kimliği belirsiz maskeli 5 saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırganlar, çektikleri görüntüleri terör örgütüne ait sosyal medya hesabından paylaştı.

Binada hasar oluşurken, Augsburg polisi saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

2 yıl önce de saldırıya uğramıştı

Dernek yetkilileri saldırganların yakalanarak adalete teslim edilmelerini istedi.

Aynı dernek, iki yıl önce de terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğramıştı.