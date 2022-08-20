Yunanistan göçmen karşıtı adımlarına bir yenisini ekliyor.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachis, Meriç'teki Türkiye-Yunanistan sınırında geçen yıl inşa edilen 40 kilometrelik duvara 80 kilometre daha ilave edileceğini açıkladı.

Projenin şu anda inceleme aşamasında olduğunu söyleyen Mitarachis, tamamlandığında ihaleye açılacağını belirtti ve "Kapalı bir Avrupa hakkında konuşamayız, ancak kimin gireceğine insan tacirlerinin karar verdiği bir Avrupa da olamaz." dedi.

"Sığınmacılardan 1'i dövülerek, 2'si geri itilirken boğularak öldürüldü"

Bu açıklama, Meriç Nehri'nde bir adacıkta mahsur kalan 50 göçmene ilişkin tartışmaların sürdüğü bir sırada geldi.

Geçen ay Yunan basını adadaki sığınmacılardan birinin dövülerek 2'sinin de geri itilirken boğularak öldüğünü yazmıştı.

Ana muhalefet partisinden 37 milletvekili konuyu meclise taşımıştı

Atina hükümeti adacığın Yunan topraklarında olmadığını iddia etse de ana muhalefet SYRIZA adanın Yunan topraklarında olduğunu söylemişti.

Sivil Toplum Kuruluşları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmuş, Uluslararası Af Örgütü de Koruma Bakanına gönderilmek üzere imza kampanyası başlatmıştı.

Ana muhalefet partisinden 37 milletvekili konuyu meclise taşımıştı.