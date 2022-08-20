Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Japonya'da restoran vitrinleri plastik yemeklerle süslendi
[Fotograf: AFP]
Japonya'da çok sayıda restoran vitrinini gerçekçi görünen ve iştah açıcı plastik yemeklerle donatıyor. Plastik yemek yapma konusunda usta isimler, ilgi çekici bir sergi düzenledi.
Japonya'da çok sayıda restoran vitrinini gerçekçi görünen ve iştah açıcı plastik yemeklerle donatıyor.
Müşterileri restorana çekmek için kullanılan vitrindeki plastik yemekler, sanata dönüşüyor.
Plastik yemek ustaları, Tokyo'daki halka açık bir sergide yaratıcılıklarını ortaya koydu.
[Fotoğraf: AFP]
Ramenlerden, içinden ejderha çıkan ejder meyvesine kadar çok sayıda ürün sergilendi.
Plastik yiyecekler gerçekçi görünümleriyle ilgi çekiyor
Ziyaretçilerin sergiye ilgisi yoğundu.
Son derece lezzetli görünen plastik yiyecekler, gerçeklerini aratmıyor. Plastiklere birebir yemeğin şekli ve rengi veriliyor.
Hamburgerin içinden sızan ketçap detayı bile atlanmıyor.
Közlenmiş mısırdan, karidese kadar plastik yiyecek bulmak mümkün.
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