En yüksek artış elektronik ve gıda sektöründe yaşanacak.

Otomotiv ve kimya endüstrisi de artışlardan payını alacak. 5 şirketten 4'ü fiyat artışına gidecek.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye olumsuz etkileri artarak devam edecek.

Veriler, Almanya'nın en büyük ikinci bankası DZ Bank tarafından yapılan araştırmaya dayanıyor.

Araştırmaya binden fazla şirketin genel müdürü veya üst düzey yöneticisi katıldı.

Şirketler, fiyat artırma kararlarında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatları ve tedarik sıkıntısının etkili olduğunu belirttiler.

Enflasyon daha da yükselecek

Uzmanlara göre pek çok sektörde artan fiyatlar ve yeni artış beklentileri nedeniyle ülkedeki enflasyon daha da yükselecek.

Almanya'da enflasyonun iki haneye yükselmesi de gündemde.

Savaşın Ukrayna ekonomisinde ise yarıya yarıya daralmaya yol açması öngörülüyor.

Dünya Bankası'na göre Ukrayna'ya acil olarak yüklü miktarda yardım yapılması gerekiyor