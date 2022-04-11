Bursa'dan Mehmetoğlu Tahir, Konya'dan Yusufoğlu Hasan, Tekirdağ'dan Recepoğlu Rıfat...

Onlar vatan uğruna can veren askerlerden sadece birkaçı...

Bir diğer ortak noktaları ise ebedi istirahatgahlarının Ürdün'ün başkenti Amman'a 30 kilometre uzaklıktaki Salt Türk Şehitliği'nde yer alması.

Şehitlerin naaşı mağarada bulundu

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok cephede mücadele etti. 4'üncü orduya bağlı 48'inci Tümen ile 143, 145 ve 191'inci piyade alaylarına mensup askerler de savaş sırasında bu bölgede görevliydi. Osmanlı Devleti, o askerlerden bazılarını İngilizlere karşı giriştiği mücadelede şehit verdi.

300 Mehmetçik'in naaşı savaştan seneler sonra, 1973 yılında bir mağarada bulundu. Kahramanlar anısına aynı noktada Türkiye tarafından şehitlik inşa edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Şehitliğin yanında yer alan müze de asker üniformaları sergileniyor

Şehitlikte ziyaretçileri, bir asır önce şehit düşen askerlerin isimlerinin yazılı olduğu anıt karşılıyor. Anıtta şimdiye kadar kimlikleri tespit edilen 172'i şehidin adı yer alıyor.

Salt Türk Şehitliği'ndeki mağara içerisinde şehitlerin hatırası için anıt bir mezar bulunuyor. Bu noktada 7 gün 24 saat Kur'an-ı Kerim okunuyor.

Şehitliğin hemen yanında bir de müze var. Müzede bölgedeki Osmanlı birliklerine ait fotoğraflar yer alıyor. Dönemin askerlerinin giydiği üniformalar da sergileniyor.

Salt Türk Şehitliği, her yıl yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Haber: Ahmet Yılmaz

Kamera: Murat Uykan