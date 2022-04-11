Filistinli sağlık kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail askerlerinin dün Cenin kentine düzenledikleri baskın sırasında gerçek mermiyle vurularak ağır yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Muhammed Zekarine hayatını kaybetti.

Gerçek mermi ile karın bölgesinden vurulmasının ardından hastaneye kaldırılarak birkaç ameliyat geçiren Zekarine tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine hafta sonu iki ayrı baskın düzenlemiş, cumartesi günkü baskında silahlı çatışmada bir Filistinliyi öldürmüştü.

Baskınlarda, onlarca Filistinli de yaralanmıştı. Aynı şekilde, İsrail askerleri, Tel Aviv kentindeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin kardeşlerinin bulunduğu araca pazar günü Cenin kentinde ateş açmış, Muhammed Zekarine yaralamıştı.

İsrail'de sonuncusu perşembe akşamı Tel Aviv kentinde olmak üzere, üç hafta içinde üçü silahlı dört ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İki olayda, saldırganın Cenin'den gelmesi gözleri bu kente çevirmişti.