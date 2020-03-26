Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin Almanya'nın fırtına öncesi sessizlik döneminde olduğunu söyledi.

Spahn, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ve Almanya Tabipler Birliği Başkanı Andreas Gassen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Salgın nedeniyle hastanelere yüklenme olabileceğini hesaba kattıklarını belirten Spahn, "Şu an fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz" dedi.

"Sınırlı kapasite var"

Spahn, hiç kimsenin gelecek haftalarda nelerin yaşanabileceğini öngöremediğini vurgulayarak, bu krizde önemli olanın salgının yayılma hızının yavaşlatılması ve yoğun bakımlardaki yatak sayısının artırılması olduğuna dikkati çekti.

Almanya'nın haftada 300 ila 500 bin virüs testi yapma imkanının bulunduğuna işaret eden Spahn, bunun uluslararası kıyasa göre yüksek bir rakam olduğunun altını çizdi.

Spahn, "Çok fazla test yapmak istiyoruz ancak daha spesifik olarak test yapmak istiyoruz. Vatandaşların enfekte olup olmadıklarını bilmek istemeleri anlaşılabilir bir şey. Ancak sınırlı kapasite var" ifadelerini kullandı.