Haber Giriş: Kaynak: AA
Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 32 bin ördek itlaf edildi
Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi (Nebih), ülkede kuş gribi dolayısıyla 32 bin 500 ördeğin itlaf edildiğini bildirdi.
Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin Bacs-Kiskun bölgesindeki bir çiftlikte kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı belirtildi.
Kuş gribi virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla 32 bin 500 ördeğin itlaf edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu çiftliğin 10 kilometre yakınındaki bölgelerin de güvenlik amacıyla kontrol edileceği kaydedildi.
Etiketler: Macaristan kuş gribi itlafSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:39
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