Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, bu durumun, "dikkati dağıtmak ve sorumluluktan kaçmak için Çin'i yaftalama ve Çin'in virüsle mücadele çabalarını itibarsızlaştırma" teşebbüsü olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bu ifadenin "çok kötü niyetli bir saikle" dile getirildiği yorumunu yapan Gıng, Çin'in virüsle mücadele çabalarını savundu ve "sorumluluktan kurtulmak istedikleri" yönündeki iddiaları reddetti.

'Virüs ülkeye ABD'den getirildi' iddiası

Çin, Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ilk etapta salgına ilişkin bilgi paylaşımını susturmaya çalışmakla itham edilirken, bazı Çinli diplomatlar, "virüsün ülkeye ABD'den getirilmiş olabileceğini" ileri sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün Çin'in Wuhan kentinden geldiğini ve Çin hükümetinin, dünyayı virüsün tehlikelerine karşı uyarma konusunda özel sorumluluğa sahip olduğunu söyleyerek, kendisine "Wuhan virüsü" terimini kullanması dolayısıyla yöneltilen eleştirileri reddetmişti.