Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen, ülkenin ilk COVID-19 aşısının Sağlık Bakanlığınca onaylandığını açıkladı.

Böylece Rusya, koronavirüs aşısına resmi olarak onay veren ilk ülke oldu.

Moskova'nın nihai testler tamamlanmadan onay verme kararı bazı uzmanlar arasında endişelere yol açtı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Milyonlarca insanı, hatta milyarlarca insanı çok erken aşılamaya başlamak tehlikeli olabilir. Rusya'da neler olup bittiğinden çok şüpheliyim. Temel sorun Rusların bize pek bir şey söylememesi. Bu yeterince test edilmedi" dedi.

Spahn, pandemi sırasında bile, testler yapmanın ve sonuçları halka açık hale getirmenin güven konusunda çok önemli olduğunu söyledi.

DSÖ'den ilk açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, "Rus sağlık yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Aşının DSÖ ön yeterliliğini sağlamasıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Bu ön yeterlilik, aşının tüm güvenlik ve etki verilerinin titizlikle incelenmesini kapsıyor." ifadelerine yer verildi.