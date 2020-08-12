Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 686 artışla 492 bin 522'ye yükseldi.

Bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 332 bin 800 kişi ise iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.