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Meksika'da COVID-19 kaynaklı ölümler artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 926 artarak 53 bin 929'a ulaştı.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 686 artışla 492 bin 522'ye yükseldi.
Bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 332 bin 800 kişi ise iyileşti.
Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.
Etiketler: meksika'da koronavirüs meksika covid-19 meksika salgınSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:19
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