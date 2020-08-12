Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 60 bin 963 artarak 2 milyon 369 bin 639'a ulaştı.

Şu ana kadar virüse rastlanan 1 milyon 640 bin 21 kişi ise iyileşti.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.