COVID-19 salgının yayılmasından dolayı geçtiğimiz hafta "felaket durumu" ilan edilen Victoria eyaletinde pazartesi ve salı günü (dün ve önceki gün) üst üste 19’ar kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, bugün 21 kişi virüs nedeniyle can verdi.

Yaşanan can kayıplarıyla ülkede COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 352’ye yükselirken Avustralya’da bir günde en fazla ölüm bugün yaşandı.

Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, can kayıpları ve yeni vaka sayıları hakkında açıklama yapan Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, 410 kişinin daha virüse yakalandığı eyalette, yaşları 70 ila 100 arasında değişen 11’i erkek 21 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Vefat eden 21 kişiden 16’sının yaşlı bakım evlerinden olduğunu ve can kayıplarının azaltılması için yoğun çaba harcadıklarını belirten Başbakan Andrews, "Koronavirüs salgını nedeniyle yaşlı bakımı evlerinde kalan 476 yaşlının bakım evlerinden hastanelere transfer edildiğini doğrulayabilirim." ifadelerini kullandı.

Melbourne’daki sıkı yasaklar 13 Eylül’e kadar yürürlükte

Geçtiğimiz haftadan bu yana 4. seviye kısıtlamaların yanı sıra 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Melbourne’da, hane başına sadece bir kişi evine 5 kilometre mesafede alışveriş yapabiliyor ve dışarıda egzersiz günde 1 saatle sınırlandırılıyor. Cenaze törenlerinin 10 kişinin katılımıyla yapılabildiği, düğünlerin tamamen yasaklandığı kurallar çerçevesinde kafe ve restoranlar paket servisine açık tutulurken tüm öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. İhtiyacı olan kişilere bakım hizmeti verme dışındaki ev ziyaretleri yasak.

Eyaletteki yasak ve kısıtlamalar çerçevesinde halkın temel ihtiyaçlarını karşıladığı süpermarketler, bakkallar, kasaplar, içki satan yerler, eczaneler, benzin istasyonları, bankalar, gazete satış yerleri, postaneler gibi yerlerin dışında ikinci kategoride değerlendilen iş yerleri kapasite düşürürken, üçüncü kategoriye giren binlerce işyeri 13 eylüle kadar kapatılmış durumda.

Avustralya’da COVID-19’dan can kaybı 352’ye yükseldi

Victoria’daki bugünkü can kayıplarıyla birlikte Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 352’ye yükseldi. Ülke genelinde yapılan 4 milyon 980 binden fazla testin sonuçlarına göre virüse yakalanan 22 bin 127 kişiden, 12 bin 387’si sağlığına kavuştu.

Halen 8 bin 801 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 51’i yoğun bakımda olmak üzere 673 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Yeni Zelanda’da 102 gün sonra COVID-19 kaydedildi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in, dün Auckland şehrinde 4 kişide "ilk kez yurt içi kaynaklı" virüse rastlandığını açıklamasının ardından, söz konusu kişilerin virüsü nerede ve kimden kaptığını belirlemek için başlatılan çalışma devam ediyor.

Toplum içinde COVID-19 vakası görülmeden 102’inci günü geride bırakan Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde yaşayan 6 kişilik bir ailenin bireyleri arasında virüs tespit edilmesi üzerine yeni tedbirler açıklanmıştı.

Vakaların kaynağının belirlenememesi nedeniyle hükümet, Auckland kentinde bugün öğleden cuma günü gece saatlerine kadar 3. seviye sosyal mesafe tedbirlerinin, ülkenin geri kalanında ise 2. seviye tedbirlerin uygulanmasına karar vermişti.

3. seviye tedbirler kapsamında zorunlu işlerde çalışanlar dışındakiler işlerine evlerinden devam edecek, vatandaşlar ev ve aile çevresi dışında sosyal temasta bulunamayacak. Bar ve restoranlar kapatılırken, düğün ve cenaze gibi toplu etkinlikler yasaklandı.

Yeni Zelanda, vaka ve ölümleri sınırlı sayıda tutarak, salgını kontrol altına alabilen ender ülkelerden biri olmuştu. 4,8 milyon nüfuslu ada ülkesinde, bugüne dek 1570 vaka görülürken, 22 kişi hayatını kaybetti, 1526 kişi ise iyileşti.

Ülkedeki toplam 22 aktif vakanın tamamı otellerde karantinada tutulurken, hastanelerde COVID-19'lu hasta bulunmuyor.