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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 566 bini geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 2 bin 511 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 566 bin 109'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 130 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 10 bin 751'e çıktı. Vaka sayısı 566 bin 109'a ulaştı.
Bugüne kadar 3 milyon 278 bin 977 test yapıldı. COVID-19 vakalarından 404 bin 568'i iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: Güney Afrika Cumhuriyeti koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 03:33
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