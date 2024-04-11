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Dünya
AA 11.04.2024 15:12

Almanya Orta Doğu'da itidal çağrısında bulundu

Almanya, Orta Doğu'daki tüm aktörlere sorumlu davranmaları ve itidalli olmaları çağrısı yaptı.

Almanya Orta Doğu'da itidal çağrısında bulundu

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, Bakan Annalena Baerbock'un Orta Doğu'daki gergin durum nedeniyle İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede gerilimin daha da tırmanmasında kimsenin çıkarı olamaz. Bölgedeki tüm aktörlere sorumlu davranmaları ve itidalli olmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Alman hava yolu şirketi Lufthansa bugün, İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı uçuşları güvenlik gerekçesiyle durdurma kararını, 13 Nisan'a kadar uzattığını açıklamıştı.

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