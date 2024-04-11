Apple'dan 92 ülkedeki kullanıcılara casus yazılım uyarısı

Apple, açıklamasında paralı casus yazılım saldırılarının nadir ve sıradan siber suç faaliyetlerinden veya kötü amaçlı yazılımlardan çok daha karmaşık olduğunu belirtti.

Ancak, şirketin, kullanıcı verilerini korumak için sürekli olarak güvenlik önlemleri aldığı da vurgulandı.

Apple tarafından yapılan açıklamada, şirketin 2021'den bu yana yılda birkaç kez, kullanıcıları devlet destekli saldırganların hedefi olma konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Ayrıca, şirketin bugüne kadar toplamda 150'den fazla ülkedeki kullanıcıları bu konuda bilgilendirdiği ifade edildi.



Geçtiğimiz yıl Hindistan'da da benzer bir durum yaşanmıştı.



Ekim 2023'te bazı Hintli milletvekilleri, Apple'ın "Apple kimliğinizle ilişkili iPhone'un güvenliğini uzaktan ele geçirmeye çalışan devlet destekli saldırganlar tarafından hedef alındığınıza inanıyor" şeklindeki bir bildirimin ekran görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı.

Şirket daha sonra tehdit bildirimlerini "devlet destekli herhangi bir saldırganla" ilişkilendirmediğini açıklamıştı.



