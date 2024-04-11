Parçalı Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2024 12:50

İsrail savaş kabinesi esir takası ve İran'ın olası misilleme saldırısı gündemiyle toplanacak

İsrail'de savaş kabinesinin Hamas'la ateşkes ve esir takası ile İran'ın olası misilleme saldırısı gündemiyle bugün toplanacağı belirtildi.

İsrail savaş kabinesi esir takası ve İran'ın olası misilleme saldırısı gündemiyle toplanacak

The Times of Israel gazetesinin haberinde, savaş kabinesinin bugün yerel saatle 19.30'da toplanacağı ifade edildi.

Haberde toplantının, İsrail'in ateşkes ve esir takası konularında Hamas'ın tutumuna ilişkin bir yanıt ve İran'dan olası misilleme saldırısı beklediği bir dönemde gerçekleştirileceği belirtildi.

Hamas'tan 9 Nisan'da yapılan açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir takasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde İsrail'in konuya ilişkin tutumunun kendilerine iletildiği, önerinin inceleneceği, daha sonra takınacakları tavır hakkında bilgi verileceği kaydedilmişti.

İsrail basını, Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için yapılan dolaylı müzakerelerde esir sayısına ilişkin anlaşmazlık bulunduğunu aktarmıştı.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, 7 kişi ölmüştü. Saldırıda, 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
Apple'dan 92 ülkedeki kullanıcılara casus yazılım uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
Kızıl geyiklerin İstanbul’daki evi: Bahçeköy Geyik Üretim İstasyonu
13:01
Bakan Yerlikaya şehit ailelerini ziyaret etti
13:19
Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı yüzde 1,08'e yükseldi
12:41
MEB'den yapay zeka uygulamaları eğitici eğitimi kursu
12:26
Apple'dan 92 ülkedeki kullanıcılara casus yazılım uyarısı
12:13
Sinemalarda 6 yeni film vizyona girecek
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas lideri Haniye'ye taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas lideri Haniye'ye taziye telefonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ