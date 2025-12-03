Çok Bulutlu 10ºC Ankara
Dünya
AA 03.12.2025 11:51

Almanya, İsrail yapımı Arrow 3 savunma sistemini aktifleştiriyor

Almanya uzun menzilli balistik füzeleri durdurmayı amaçlayan İsrail yapımı Arrow 3 hava savunma füze sistemi bataryasının ilkini bugün faaliyete geçirecek.

Almanya, İsrail yapımı Arrow 3 savunma sistemini aktifleştiriyor
[Fotograf: Reuters]

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Arrow 3 hava savunma sisteminin ülkesini ve ortaklarını önemli ölçüde güçlendireceğini ifade etti.

Pistorius, "Bu, bize ilk kez erken uyarı sağlama ve halkımızı ve altyapımızı uzun menzilli balistik füzelerden koruma imkanı veriyor. Avrupa'daki ortaklarımız arasında benzeri olmayan bu stratejik yetenekle, Avrupa'nın kalbinde merkezi rolümüzü güvence altına alıyoruz." dedi.

Arrow 3'ün sadece Almanya'yı değil, partnerlerini de koruyacağı anlamına geldiğini belirten Pistorius, "NATO'nun Avrupa ayağını güçlendiriyor ve NATO'nun planlama hedefini üstleniyoruz." diye konuştu.

İsrail'den satın alınan sistem, ilk etapta Almanya'nın 3 farklı noktasına konuşlandırılacak.

Berlin'in güneyinde bulunan Schönewalde-Holzdorf Hava Üssü, planlanan lokasyonların ilki olacak.

Almanya, 3,6 milyar avro tutarındaki savunma anlaşması kapsamında, İsrail dışında sistemi kullanan ilk ülke olacak.

İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa geliştirilen Arrow 3 atmosferin dışında, uzayın başlangıcında düşman füzelerini doğrudan vuruşla imha edebilme kapasitesine sahip.

