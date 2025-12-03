Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.12.2025 10:55

ABD'de 9 Japon şirketi Trump yönetiminin tarifelerine karşı dava açtı

Japonya merkezli dokuz şirketin ABD'deki bağlı kuruluşları, bu yıl ödedikleri ek gümrük vergilerinin tamamının geri ödenmesi talebiyle ABD hükümetine dava açtı.

ABD'de 9 Japon şirketi Trump yönetiminin tarifelerine karşı dava açtı

Kyodo ajansının haberine göre ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine New York'ta açılan davalarda şirketler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kongre onayı olmadan uyguladığı tarifelerin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Toyota Motor grubundan Toyota Tsusho firması ve Sumitomo Chemical'ın yanı sıra Ricoh, Yokohama Rubber ve Ushio gibi Japon şirketlerinin ABD'deki bağlı kuruluşları, Yüksek Mahkeme tarifeleri iptal etse bile ithalatçılara otomatik geri ödeme yapılacağının garanti edilmediğini belirterek hukuki yola başvurdu.

Şirketlerin bu yıl ödedikleri ek gümrük vergilerinin tamamının geri ödenmesi talebiyle açılan davalar, Yüksek Mahkemenin söz konusu tarifeleri yasa dışı sayması durumunda geçerli olacak.

Tarifeler mahkemeye taşınmıştı

Ticaret politikasında tarifeleri önemli bir araç olarak kullanan Trump, ikinci döneminin başında Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında çeşitli gümrük vergilerini yürürlüğe koymuştu.

Bazı şirketler ve eyaletler, Trump'ın uyguladığı tarifeleri ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine taşımıştı. Mahkeme, 28 Mayıs'ta açıkladığı kararda, karşılıklılık esaslı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkilerini aştığına hükmetmişti.

ABD yönetimi temyize giderken Temyiz Mahkemesi, alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuş ve 29 Ağustos'ta büyük ölçüde onaylamıştı. Tarifelerin derhal iptali reddedilmiş, Trump yönetimine Yüksek Mahkemeye başvuru için süre tanınmıştı.

Trump yönetimi, tarifelerin çoğunun yasa dışı bulunması üzerine Yüksek Mahkemeden hızlı inceleme talep etmiş, mahkeme 5 Kasım'da tarafların savunmalarını dinlemişti.

ETİKETLER
ABD Japonya
Sıradaki Haber
Guinness Dünya Rekorları, İsrail'i boykot kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Yasa dışı avcılığa 970 bin 827 lira ceza
11:18
Türkiye'de elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
11:18
Madencilik sektörü 2026'da Türkiye'yi ihracatta 10 milyar doların üstüne taşıyabilir
11:12
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların 5'te 1'i asılsız
11:12
“Gücümüz içimizde, istersek her şeyi başarabiliriz”
11:06
Bakırköy'de 6 mahallede 10 saatlik su kesintisi
Avrupa şampiyonu para masa tenisçi İrem Oluk, gözünü olimpiyatlara çevirdi
Avrupa şampiyonu para masa tenisçi İrem Oluk, gözünü olimpiyatlara çevirdi
FOTO FOKUS
“Gücümüz içimizde, istersek her şeyi başarabiliriz”
“Gücümüz içimizde, istersek her şeyi başarabiliriz”
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ