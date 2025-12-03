Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.12.2025 10:13

ABD'de güneş patlamasının ardından "jeomanyetik fırtına" uyarısı yapıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), pazar günü meydana gelen güneş patlamasının ardından "jeomanyetik fırtına" uyarısı yaptı.

ABD'de güneş patlamasının ardından "jeomanyetik fırtına" uyarısı yapıldı

NASA'nın internet sitesinden, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile yapılan ortak açıklamada, 30 Kasım'da güçlü güneş patlaması meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, güneş patlamasının radyo sinyallerini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği ifade edildi.

NOAA, güneşte meydana gelen patlamanın etkileri nedeniyle yarın "orta seviye" jeomanyetik fırtınaların görülebileceği uyarısında bulundu.

Kurum, tahminlerde belli ölçüde belirsizlik bulunduğunu vurgulayarak, fırtınanın bugün de etkili olabileceğine işaret etti.

ETİKETLER
ABD NASA
Sıradaki Haber
AB, Rus gazını 2027’ye kadar tamamen bırakacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Yasa dışı avcılığa 970 bin 827 lira ceza
11:18
Türkiye'de elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
11:18
Madencilik sektörü 2026'da Türkiye'yi ihracatta 10 milyar doların üstüne taşıyabilir
11:12
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların 5'te 1'i asılsız
11:12
“Gücümüz içimizde, istersek her şeyi başarabiliriz”
11:06
Bakırköy'de 6 mahallede 10 saatlik su kesintisi
Avrupa şampiyonu para masa tenisçi İrem Oluk, gözünü olimpiyatlara çevirdi
Avrupa şampiyonu para masa tenisçi İrem Oluk, gözünü olimpiyatlara çevirdi
FOTO FOKUS
“Gücümüz içimizde, istersek her şeyi başarabiliriz”
“Gücümüz içimizde, istersek her şeyi başarabiliriz”
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ