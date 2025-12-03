Kaybolan Malezya uçağı için arama çalışmaları yeniden başlatılıyor

Bakanlık, 30 Aralık’ta başlayacak arama sürecinde ABD merkezli robotik şirket Ocean Infinity’nin deniz tabanında 50 gün sürecek kapsamlı bir taramada görev alacağını duyurdu.

MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken radarda kaybolmuş ve uçakta 12 Malezyalı mürettebat ile 227 yolcu bulunuyordu.

Uçağın kaybolması, havacılık tarihinin en geniş çaplı arama operasyonunu başlatmış ancak tüm çabalara rağmen akıbeti aydınlatılamamıştı.

MH370, modern havacılığın en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Malezya hükümeti 2024 yılında, yeni ve güçlü kanıtlar sunulması halinde soruşturmanın yeniden açılmaya hazır olduğunu açıklamıştı.