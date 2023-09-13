Almanya BM'nin açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması anlaşmasını imzalayacak

Çevre Bakanı Steffi Lemke, Berlin'de yaptığı açıklamada, hükümetin açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması anlaşmasını imzalamayı kabul ettiğini söyledi.

Açık denizlerde doğanın korunmasına yönelik kuralların eksikliğine işaret eden Lemke, "Şimdi bu açığı kapatıyoruz." dedi.

Lemke, "Artık çok önemli olan okyanusları daha iyi koruma fırsatına sahip olacağız. Balıkçılığın gelişigüzel yapılamayacağı alanlar olacak. Deniz madenciliğinin yapılamayacağı ve deniz çevresi için koruma alanlarının oluşturulabileceği alanlar olacak." ifadelerini kullandı.

Çevre Bakanı Lemke, anlaşmayı gelecek hafta Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile New York'ta imzalamak istediğini belirtti.

Yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalışmalar yürütülen anlaşma, ülkelerin ulusal deniz yetki alanlarının ötesindeki biyoçeşitliliği korumayı amaçlıyor.

Denizlerin yaklaşık üçte ikisini kaplayan bu alanda iklim değişikliği, aşırı avlanma ve nakliye trafiği gibi hususların biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkisi bulunuyor.

Anlaşma bu bölgelerde balıkçılık faaliyetlerine kısıtlamalar getirirken, aynı zamanda deniz mayınları, deniz ulaşım yolları ve keşif faaliyetlerine de sınırlamalar getirecek.

New York'taki BM binasında üye ülkelerin imzasına açılacak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için en az 60 ülkenin onayını alması gerekiyor.