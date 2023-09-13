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Dünya
AA 13.09.2023 15:26

Putin: Kuzey Kore ile askeri ve teknik iş birliğinde kısıtlamalara uyuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ile askeri ve teknik iş birliği konusunda var olan kısıtlamalara uyduklarını ancak müzakere edip düşünebilecekleri şeylerin de olduğunu söyledi.

Putin: Kuzey Kore ile askeri ve teknik iş birliğinde kısıtlamalara uyuyoruz
[Fotograf: AFP]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesi hakkında Rossiya-1 devlet kanalına açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri ve teknik iş birliğine değinen Putin, "Bazı kısıtlamalar var. Rusya tüm bu kısıtlamalara uyuyor. Ama tabii ki konuşabileceğimiz, müzakere edeceğimiz ve düşünebileceğimiz şeyler var. Burada da perspektifler var." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın kendisine yeten bir ülke olduğuna dikkati çeken Putin, "Ancak mevcut kurallar çerçevesinde bizim de dikkat ettiğimiz ve müzakere ettiğimiz fırsatlar var." dedi.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi
Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi

Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Tarım konusunda Rusya'nın sunabileceği çok şey olduğunun altını çizen Putin, Çin'e giden bir kara yolu, bir demir yolu ve limandan oluşan "lojistik üçgen" projesi dahil ortak projelerin başlatılması hususunu ele aldıklarını dile getirdi.

Putin, Kim'in Vladivostok'ta Rusya Savunma Bakanlığına ait bir askeri birliği ve bir üniversiteyi ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

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