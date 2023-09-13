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Dünya
İHA 13.09.2023 16:05

Kilauea Yanardağı bu yıl 3'üncü kez faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, kül ve duman püskürtmeye devam ediyor.

ABD'nin Hawaii eyaletinde Pazar günü yeniden faaliyete geçen Kilauea Yanardağı’nda volkanik hareketlilik sürüyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın 10-15 metre yüksekliğe lav püskürttüğü belirtildi.

Binlerce kişi yanardağı izlemek için Hawaii’deki ulusal parka gitmeye başladı.

Jeologlar yanardağdan lav örnekleri topladı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, günde yaklaşık 5 bin kişinin parkı ziyaret ederek seyir alanından yanardağdaki patlamaları gözlemlediği ifade edildi.

Koruyucu ekipman giyen jeologlar bu yıl üçüncü kez harekete geçen yanardağdan lav örnekleri topladı.

Hawaii Acil Durum Yönetimi ise yanardağdaki lav akışının bölge halkı için tehlike oluşturmadığını açıklayarak, oluşan kül ve dumanın solunum rahatsızlıklarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Kilauea Yanardağı bu yıl 3'üncü kez faaliyete geçti
Kilauea Yanardağı bu yıl 3'üncü kez faaliyete geçti
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