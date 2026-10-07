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Dünya
AA 07.10.2026 06:15

Almanya Başbakanı Merz: Filistin devletinin kurulması bölge barışı için en iyi yol

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Filistin devletinin kurulmasının, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için en iyi yol olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Merz: Filistin devletinin kurulması bölge barışı için en iyi yol

Merz, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrailliler, Filistinliler ve komşularının barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği yeni bir düzenin temellerini atmak zorundayız. Hükümetimiz, bu amaç için çaba göstermektedir. İnancımıza göre, bu hedefe en iyi şekilde İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasıyla ulaşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Ekim 2023'te hayatını kaybedenleri andığını, geride kalanların acı ve yaralarının iyileşebileceğini umduğunu vurguladı.

Almanya'da karşı çıkılmayan bir antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) artışı yaşandığına işaret eden Merz, şunları kaydetti:

"Hükümet, antisemitizmin tüm yeni ve eski biçimleriyle kararlılıkla mücadele etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yahudiler, Almanya’nın her yerinde korkusuzca yaşayabilmelidir. Yahudi yaşamı, toplumumuzda gelişmeye devam edebilmelidir. Bu nedenle antisemitik olaylara ve saldırılara karşı tüm kararlılığımızla mücadele ediyoruz."

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