SAP’tan yapılan açıklamada, şirketin, maliyetleri düşürmek ve bulut işine odaklanmak için 2023'te seçilen alanlarda hedeflenen bir yeniden yapılandırma programı yürüteceği belirtildi.

Yeniden yapılanma programının SAP çalışanlarının yaklaşık yüzde 2,5'ini etkilemesinin (3 bin kişi) beklendiği ifade edilen açıklamada, programın 250 milyon avro ile 300 milyon avro arasında kıdem tazminatı maliyeti olacağı kaydedildi.

Alman şirket ayrıca, Qualtrics International'deki kalan hissesinin satışını araştıracağını da duyurdu. SAP, Qualtrics International’i 2018'de 8 milyar dolara satın almış ve 2021'de yaklaşık 21 milyar dolar değerlendirmeyle halka arz etmişti.

SAP’ın işten çıkarma açıklamasının, IBM, Alphabet, Microsoft ve Amazon gibi ABD merkezli şirketlerin, daha zorlu ekonomik koşullara hazırlanmak amacıyla, maliyetlerini azaltmak için binlerce işten çıkaracağını duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti. Böylece, Alman SAP da bu yıl çalışan sayısını azaltacak şirketler arasına katıldı.