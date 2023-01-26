NCSC'den yapılan açıklamada, "Rusya merkezli SEABORGIUM ve İran merkezli TA453 bilgi toplama faaliyeti için İngiltere'deki kuruluşlara, bireylere ve ilgili diğer alanlara yönelik hedef odaklı kimlik avı saldırılarını başarıyla kullanmaya devam ediyor." denildi.

İki grubun saldırılarının hedef profillerdeki benzerliklere rağmen ayrı eylemler olduğu belirtilen açıklamada, "Eylemler, belirli bir bireyin veya grubun hedef alındığı, hedeflerin ilgisini çektiği bilinen bilgilerin kullanıldığı hedef odaklı kimlik avı saldırılarının tipik bir örneğidir." ifadesine yer verildi.

Bilgisayar korsanlarının saygın uzmanların kimliğine bürünen sahte sosyal medya profilleri oluşturmanın yanı sıra sözde konferans veya etkinlik davetlerini kullandıkları bildirildi.