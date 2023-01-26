Japonya'nın Fukuoka şehrindeki Çin Başkonsolosu Lyu Guicun, kazada 6'sı Çin vatandaşı 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lyu, geminin 30 kişilik mürettebatından 13'ünün kurtarıldığını, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Japon arama ve kurtarma birimleriyle temas halinde olduklarını ifade eden Lyu, kayıp 9 kişinin bulunması için her türlü çabanın gösterilmesini talep ettiklerini aktardı.

Başkonsolos Lyu, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, kurtarılan 4 Çin vatandaşını ziyaret ederek yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Hong Kong bandıralı 6 bin 551 tonluk "Cintan" kargo gemisi, Japonya ile Güney Kore arasındaki Danjo Adaları'nın 110 kilometre batısında batmıştı.

Gemi mürettebatının Çin ve Myanmar uyruklu olduğu duyurulmuştu.

Japonya Sahil Güvenliği bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.