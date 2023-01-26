Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 12:06Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'ya istihbarat sızdırdığı iddia edilen Alman gözaltına alındı
Almanya'nın Münih kentinde bir Alman vatandaşı, Rusya'ya istihbarat sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Başsavcılık, bir Alman vatandaşının Rusya'ya istihbarat sızdırdığı iddiasıyla vatana ihanet şüphesiyle Münih havaalanında gözaltına alındığını söyledi.
Savcının yaptığı açıklamada, kimliği Arthur E. olarak tanımlanan adamın pazar günü ABD'den Almanya'ya vardığında tutuklandığı duyuruldu.
Aralık ayında Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanan Alman Dış İstihbarat Servisi (BND) çalışanı Carsten L.'nin ortağı olduğu söyleniyor.
Savcının açıklamasına göre, Alman istihbarat çalışanı olmayan Arthur E.'nin, Carten L.'den aldığı bilgileri Rus istihbarat servisine aktardığına inanılıyor.
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