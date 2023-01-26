Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA, AFP
İsrail güçlerinin Cenin'deki baskınında öldürülenlerin sayısı artıyor
[Temsili fotoğraf: AA]
İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Cenin kampına düzenlediği baskında öldürülen Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'daki Cenin kampına İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskında, aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu 8 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlık ayrıca, bir düzineden fazla kişinin yaralandığını ve İsrail güçlerinin Cenin'deki hastanenin çocuk bölümüne göz yaşartıcı gaz sıktığını açıkladı.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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