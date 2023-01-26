Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'daki Cenin kampına İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskında, aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu 8 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık ayrıca, bir düzineden fazla kişinin yaralandığını ve İsrail güçlerinin Cenin'deki hastanenin çocuk bölümüne göz yaşartıcı gaz sıktığını açıkladı.