Yetkililer, "Alice" adıyla da anılan Stergo isimli kadının, 87 yaşındaki Manhattanlı bir adam olan kurbanla altı veya yedi yıl önce bir flört sitesinde tanıştığını söyledi.

İddianameye göre Stergo, giderek daha fazla paraya ihtiyacı olduğunu, aksi takdirde banka hesaplarının dondurulacağını ve kendisine asla geri ödenmeyeceğini iddia ederek kurbandan para aldı.

İddianameye göre, bankadan geliyormuş gibi görülen sahte e-postalar ve büyük havaleleri açıklamak için kurbanın bankasına vermek üzere sahte faturalar da düzenledi.

Kadının hesaplarına toplam 2,8 milyon dolarlık 62 çek yatırıldı.

Dolandırıcılığın 4 yıl boyunca devam etmesi sonucu kadın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

FBI Şubat ayında, insanların 2021'de ABD genelinde aşk dolandırıcılığında 1 milyar dolardan fazla kaybettiğini söyledi.

Ajans, o yıl yaklaşık 24 bin kurban olduğunu söyledi.