2013'te Illinois Institute of Technology'de elektrik mühendisliği okumak için ABD'ye gelen ve daha sonra ABD Ordusu Yedek Kuvvetleri'ne katılan Çinli bir vatandaş olan Ji Chaoqun, 2018'de tutuklandı.

31 yaşındaki Ji, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın (MSS) bir ajanı olarak yasa dışı hareket etmekten ve ABD Ordusuna önemli ölçüde yanlış beyanda bulunmaktan mahkum edildi.

Adalet Bakanlığı'na göre Ji, bir istihbarat görevlisine Çin casusu olarak işe alınma potansiyeli olan kişiler hakkında biyografik bilgiler sağlamakla görevlendirildi.

Kişiler arasında ABD'de mühendis ve bilim insanı olarak çalışan ve bazıları Amerikan savunma şirketleri için çalışan Çin vatandaşları da vardı.

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ji'nin casusluğunun Çin istihbaratının ABD şirketleri tarafından geliştirilen gelişmiş havacılık ve uydu teknolojilerine erişim elde etme çabasının bir parçası olduğunu söyledi.