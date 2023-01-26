Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:55Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kiev ve Odessa'da hava saldırısı: Kritik tesisler hasar gördü
Rusya, Ukrayna'nın Kiev ve Odessa şehirlerine hava saldırısı saldırısı düzenledi. Kiev'de halka sığınaklara gitme çağrısı yapılırken, Odessa'da iki kritik alt yapı tesisinin hasar gördüğü açıklandı.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Perşembe günü yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki konut dışı binalara Rus füzesinin isabet etmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin de yaralandığını söyledi.
Klitschko, mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla "Sağlık görevlileri kurbanları hastaneye götürdü" dedi.
Yetkililer, Rusya'nın sabah sokakların yoğun olduğu saatlerde Ukrayna'yı füze yağmuruna tuttuğunu açıkladı.
Kiev'in ardından Odessa'ya düzenlenen hava saldırısında iki kritik alt yapı tesisinin hasar gördüğü açıklandı.
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