Alman Bertelsmann Vakfı, “Almanya'da çocuk ve genç yoksulluğuna" ilişkin analizinin sonuçlarını yayınladı.

Buna göre, çocuk ve genç yoksulluğu Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da çözülmemiş bir sorun olmaya devam ediyor.

Analize göre, ülkede her 5 çocuktan ve her 4 genç yetişkinden biri yoksulluk riski altında bulunuyor.

Vakfın analizinde, “Rakamlarla bu, 2021'de yaklaşık 2,9 milyon çocuk ve gencin, 18 ile 25 yaş arasında ise 1,55 milyon genç yetişkinin yoksulluk riski altında olduğu anlamına geliyor.” ifadesine yer verildi.

Yaşanan krizler ve fiyat artışları nedeniyle ülkedeki çocuk ve genç yoksulluğunun daha da kötüleştirdiğine yer verilen analizde, “Yoksulluk içinde büyüyen gençler, her gün yoksunluk, fedakarlık ve utançtan muzdarip. Aynı zamanda önemli ölçüde daha kötü gelecek beklentilerine sahip. Bu hem etkilenenler hem de bir bütün olarak toplum için tahammül edilemez bir durum." değerlendirilmesinde bulunuldu.