Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2022 Aralık'ta tutuklanan Carsten L'nin ortağı olduğu belirtilen Arthur E'nin, 22 Ocak'ta ABD'den Almanya'ya geldiği sırada, Münih Havalimanı'nda "vatana ihanet" şüphesiyle gözaltına alındığı, ertesi gün de hakim karşısına çıkartılarak tutuklandığı bilgisi verildi.

BND çalışanı olmayan Arthur E'nin, Carten L'den aldığı bilgileri Rus istihbaratına aktardığı açıklandı.

Federal Başsavcılık, soruşturmanın BND ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yakın işbirliği içinde yürütüldüğünü bildirdi.