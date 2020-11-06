Alman polisinin, Viyana'daki saldırıda 4 kişinin ölümüne neden olan saldırganlarla bağlantılı olduğuna inanılan kişilerin evlerine baskın düzenlediği açıklandı.

Almanya'nın Osnabrueck, Kassel ve Hamburg yakınlarındaki Pinneberg ilçelerinde ev ve iş yerleri arandı.

Almanya'nın BKA ceza polisi, Twitter'da yaptığı açıklamada "Bugün evlerine baskın yapılan kişilerin saldırıya katıldığına dair kanıt yok, ancak saldırganla bağlantılarının olduğuna inanılıyor." dedi.