Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 670 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 124 bin 985'e yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 47 bin 683 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 411 bin 724’e çıktı, 7 milyon 765 bin 966 kişi de iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Salgın Çin’de kontrollü seyrediyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 30'u yurt dışı kaynaklı, 36 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 6 vaka, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saptandı. Bölgede, son günlerde saptanan vaka sayısı 78'e çıktı.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 151’e yükseldi.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 98 kişi iyileşti.