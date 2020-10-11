Aliyev, Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Ateşkesi bozan Ermenistan'ın, Gence'deki sivilleri roketlerle hedef aldığını belirten Aliyev, bunun savaş suçu olduğunu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Saldırıları, "Rusya'nın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelere saygısızlık" olarak nitelendiren Aliyev, Ermenistan'ın siyasi ve askeri idaresinin bunun mesulü olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca, Ermenistan'ın amacının işgalden kurtarılan toprakları yeniden işgal etmek olduğunu, bu ülkenin saldırılarına layıkıyla karşılık vereceklerini ifade etti.

Ermenistan sivilleri hedef alıyor

Dün saat 12.00 itibarıyla başlayan ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermeni ordusu, Gence, Berde, Terter ve Mingeçevir'e gece saatlerinde füze saldırıları düzenledi.



Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence'de 2'si çocuk 11 sivil yaşamını yitirdi. 6'sı ağır 35 kişi de yaralandı.