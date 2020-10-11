Aliyev'den Ermenistan'a: Azerbaycan tarafı tüm bunlara layıkıyla cevap verecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sivilleri hedef almasına ilişkin, "Azerbaycan tarafı tüm bunlara layıkıyla cevap verecek." ifadesini kullandı.
Aliyev, Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.
Ateşkesi bozan Ermenistan'ın, Gence'deki sivilleri roketlerle hedef aldığını belirten Aliyev, bunun savaş suçu olduğunu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali anlamına geldiğini kaydetti.
Saldırıları, "Rusya'nın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelere saygısızlık" olarak nitelendiren Aliyev, Ermenistan'ın siyasi ve askeri idaresinin bunun mesulü olduğunu belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca, Ermenistan'ın amacının işgalden kurtarılan toprakları yeniden işgal etmek olduğunu, bu ülkenin saldırılarına layıkıyla karşılık vereceklerini ifade etti.
Ermenistan sivilleri hedef alıyor
Dün saat 12.00 itibarıyla başlayan ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermeni ordusu, Gence, Berde, Terter ve Mingeçevir'e gece saatlerinde füze saldırıları düzenledi.
Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence'de 2'si çocuk 11 sivil yaşamını yitirdi. 6'sı ağır 35 kişi de yaralandı.
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